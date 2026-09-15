Thune "Open To Exploring" Diesel Export Ban As Skyrocketing Prices Raise Fears Of 2008-Style Shock Senate Majority Leader John Thune told reporters this morning that he is "open to exploring" a diesel export ban as AAA's national average price for the industrial fuel continues to set new highs, now topping $6.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым