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Zero Hedge

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Thune "Open To Exploring" Diesel Export Ban As Skyrocketing Prices Raise Fears Of 2008-Style Shock

Thune "Open To Exploring" Diesel Export Ban As Skyrocketing Prices Raise Fears Of 2008-Style Shock

Thune "Open To Exploring" Diesel Export Ban As Skyrocketing Prices Raise Fears Of 2008-Style Shock Senate Majority Leader John Thune told reporters this morning that he is "open to exploring" a diesel export ban as AAA's national average price for the industrial fuel continues to set new highs, now topping $6.

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