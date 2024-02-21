Чернышенко: сотрудничество России и ОАЭ успешно развивается в различных сферах

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках турнира «Игры Будущего» в Казани провёл рабочую встречу с министром образования Объединённых Арабских Эмиратов, председателем Главного управления спорта ОАЭ Ахмедом Аль-Фаласи, в ходе которой отметил развитие сотрудничества двух стран в сфере образования, технологий и спорта.