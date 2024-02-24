Параллельный мир: в Сочи продаются более 300 строений под названием «жилой гараж»Мир недвижимости в Сочи отличается особым богатством различных юридических форм, не свойственных большинству других городов.
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