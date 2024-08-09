«Они не понимают, с кем имеют дело»: Жители Курска рассказали об обстановке в приграничье

Жители Курска рассказали о ситуации в приграничье. Люди признаются, что сначала испугались, когда услышали звук сирены, но теперь реагируют спокойно Жительница Курска Людмила рассказала, что ночью было «громко».
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