Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поражение лагеря Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области в результате удара российских войск.

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