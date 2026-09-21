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Царьград

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Три бизнес-проекта Забайкалья получили господдержку за неделю

Три бизнес-проекта Забайкалья получили господдержку за неделю

В Забайкалье за неделю господдержку получили проекты офтальмологической клиники в Чите, гостиницы в Кыринском округе и животноводческого хозяйства в Читинском районе.

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