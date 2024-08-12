Принц Уильям с щетиной записал видео с принцессой Кейт Миддлтон

Принц Уильям сменил имидж. Старший сын короля Великобритании опубликовал видео в Instagram. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон записали ролик, в котором поблагодарили команду Великобритании за участие в Олимпийских играх и заявили, что гордятся ею.