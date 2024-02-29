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Депутат Манукян: визит Зеленского в Ереван станет точкой невозврата

Депутат Манукян: визит Зеленского в Ереван станет точкой невозврата

Депутат Манукян: визит Зеленского в Ереван станет точкой невозврата Внешние силы хотят организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван, что бы устроить противостояние с Россией еще с одного направления, заявила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян.

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Комментарии
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Надежда Петракова
Пашиняна-предателя- на кол,а наркомана Зелю-на два((
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19 час.
Aнатолий Райков
А для него,давно уже приготовлен.
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18 час.
Elena Guseva
А на чём оно поедет?
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12 час.

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