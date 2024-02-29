Депутат Манукян: визит Зеленского в Ереван станет точкой невозврата Внешние силы хотят организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван, что бы устроить противостояние с Россией еще с одного направления, заявила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян.