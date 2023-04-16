Глава ДНР Пушилин сообщил об ударах ВСУ по Донецку в пасхальную ночь

По его информации, один человек погиб, еще шесть раненыГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в пасхальную ночь Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Донецка, в район Свято-Преображенского кафедрального собора.
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