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Царьград

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Прокуратура Чувашии: суд приговорил предпринимателя к 3 годам работ

Прокуратура Чувашии: суд приговорил предпринимателя к 3 годам работ

В августе 2025 года в Чебоксарах в сауне произошёл пожар, унесший жизни двух человек. Суд признал 37-летнего предпринимателя виновным в нарушении требований безопасности и приговорил к трём годам принудительных работ, обязав возместить моральный ущерб семьям погибших.

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