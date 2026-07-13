Прокуратура Чувашии: суд приговорил предпринимателя к 3 годам работ

В августе 2025 года в Чебоксарах в сауне произошёл пожар, унесший жизни двух человек. Суд признал 37-летнего предпринимателя виновным в нарушении требований безопасности и приговорил к трём годам принудительных работ, обязав возместить моральный ущерб семьям погибших.