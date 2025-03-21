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Царьград

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Депутат Бессараб напомнила, при каком условии можно досрочно выйти на пенсию

Депутат Бессараб напомнила, при каком условии можно досрочно выйти на пенсию

Речь идёт о нормальных, самых обычных условиях труда.Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по вопросам труда, социальной политики и ветеранам, рассказала о возможности досрочного выхода на пенсию для россиян, работающих в стандартных трудовых условиях.

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