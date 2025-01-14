Косметолог рассказала, как спасти кожу от зимних холодов

Косметолог Махова посоветовала в зимний период защищать кожу маслами Чтобы защитить кожу от зимних холодов, следует использовать масла, посоветовала косметолог и специалист по естественному омоложению Ольга Махова.
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