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Косметолог рассказала, как спасти кожу от зимних холодов

Косметолог рассказала, как спасти кожу от зимних холодов

Косметолог Махова посоветовала в зимний период защищать кожу маслами Чтобы защитить кожу от зимних холодов, следует использовать масла, посоветовала косметолог и специалист по естественному омоложению Ольга Махова.

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