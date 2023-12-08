Малахов не позволил Мамаеву сняться с российским флагом? Андрей: «Без комментариев»

Ресурс «Газета.ру» отметил, что на днях Андрей Малахов, согласно заявлению Михаила Мамаева, был против того, чтобы гость программы «Привет, Андрей» участвовал в съемках шоу, сидя в кепке, на котором изображен российский флаг.