Малахов не позволил Мамаеву сняться с российским флагом? Андрей: «Без комментариев»

Ресурс «Газета.ру» отметил, что на днях Андрей Малахов, согласно заявлению Михаила Мамаева, был против того, чтобы гость программы «Привет, Андрей» участвовал в съемках шоу, сидя в кепке, на котором изображен российский флаг.
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