Спецназ ГУР «Сонечко»

Очередное подразделение, созданное для несения грозного имени ГУР, но что по факту оно из себя представляет? Позиционируется подразделение как ДРБ, но по сути — как и «Братство», просто линейная пехота в мультикаме и с боеприпасами калибров НАТО, не способная штурмовать ничего сложнее ларька с семечками.