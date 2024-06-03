Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Автор забыл добавить ещё одну причину - успешное переформатирование западной пропагандой всей массы укронаселения пов...За что умирают ВСУ?
  • Игорь Круглий
    Ты дебил  явно  в церковно приходской школе  образование  получал.  Тебе  безмоглому сопромат изучить  надо,  прежде ...Как Нетаньяху и и...
  • владимир рябченко
    опять дураки и дороги? В своё время дороги сорвали "блицкриг"...  с дураками сложнееБелоусов назвал д...

Спецназ ГУР «Сонечко»

Спецназ ГУР «Сонечко»

Очередное подразделение, созданное для несения грозного имени ГУР, но что по факту оно из себя представляет?   Позиционируется подразделение как ДРБ, но по сути — как и «Братство», просто линейная пехота в мультикаме и с боеприпасами калибров НАТО, не способная штурмовать ничего сложнее ларька с семечками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЖИГА жига
ТВЕРДО  ШАГАЮТ  ПО  СТОПАМ  ПРАДЕДОВ ... ИЗ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  &quot;ГАЛИЧИНА&quot;....    ЧТО  ТЕ  ЧТО  ЭТИ ..   ОДИН  БОЙ  С  РЕГУЛЯРНЫМИ  ЧАСТЯМИ  КРАСНОЙ  АРМИИ...    И  КЕРДЫК...
Ответить
17 час.
Евгений
И тот славный и единственный бой длился 40 минут, после потери большей половины состава, уцелевший сброд разбежался.)))
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх