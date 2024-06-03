Очередное подразделение, созданное для несения грозного имени ГУР, но что по факту оно из себя представляет? Позиционируется подразделение как ДРБ, но по сути — как и «Братство», просто линейная пехота в мультикаме и с боеприпасами калибров НАТО, не способная штурмовать ничего сложнее ларька с семечками.
Спецназ ГУР «Сонечко»
Комментарии
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ЖИГА жига
ТВЕРДО ШАГАЮТ ПО СТОПАМ ПРАДЕДОВ ... ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ "ГАЛИЧИНА".... ЧТО ТЕ ЧТО ЭТИ .. ОДИН БОЙ С РЕГУЛЯРНЫМИ ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ... И КЕРДЫК...
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17 час.
Евгений
И тот славный и единственный бой длился 40 минут, после потери большей половины состава, уцелевший сброд разбежался.)))
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15 час.
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