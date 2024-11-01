Ответь на 30 вопросов и проверь уровень этнокультурной грамотности

Салехард присоединится к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». 5 ноября в 12:00 в Национальной библиотеке Ямала участникам предстоит ответить на 30 вопросов: из них 20 вопросов общероссийского уровня и 10 — о специфике регионов.