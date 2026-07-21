Следователи начали проверку по факту гибели мужчины во время урагана

Следователи Заречного проводят проверку по факту гибели мужчины после падения на него дерева. Как сообщили в СУ СКР, накануне на одном из садовых участков в Заречном муниципальном округе дерево упало на мужчину 1952 г.
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