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Следователи начали проверку по факту гибели мужчины во время урагана

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины во время урагана

Следователи Заречного проводят проверку по факту гибели мужчины после падения на него дерева. Как сообщили в СУ СКР, накануне на одном из садовых участков в Заречном муниципальном округе дерево упало на мужчину 1952 г.

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