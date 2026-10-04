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Царьград

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СК России сообщил о гибели пенсионерки на Дальнем Востоке 3 октября

СК России сообщил о гибели пенсионерки на Дальнем Востоке 3 октября

74-летняя женщина погибла при переходе железнодорожных путей в неположенном месте в Приморском крае. Инцидент произошел 3 октября на станции Санаторная.

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