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Путин рассказал, как мама в детстве ставила его в угол

Путин рассказал, как мама в детстве ставила его в угол

Президент России Владимир Путин рассказал, как мама в детстве наказывала его за проступки. «Она (мама — RT) ходила рядом всё время туда-сюда и задавала один и тот же вопрос: «Будешь просить прощения?» А я стоял насупился.

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