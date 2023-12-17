Путин рассказал, как мама в детстве ставила его в угол

Президент России Владимир Путин рассказал, как мама в детстве наказывала его за проступки. «Она (мама — RT) ходила рядом всё время туда-сюда и задавала один и тот же вопрос: «Будешь просить прощения?» А я стоял насупился.
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