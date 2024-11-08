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В России стоимость приготовления борща за год поднялась на 10%

В России стоимость приготовления борща за год поднялась на 10%

Стоимость приготовления борща этой осенью обойдется россиянам на 10% дороже, чем в 2023 году. К такому выводу пришли аналитики компании «Атол» на основе анализа обезличенных данных продаж 9,8 млн чеков, выяснили «Известия» 9 ноября.

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