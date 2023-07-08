Театр абсурда

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  • Мария
    Всё верно. У нас развелось полно психопатов и кликуш, нагнетающих массовую истерию.Фсёпрапала
  • Олег Салов
    Это что за хрень,точно театр абсурда.Фсёпрапала
  • Владимир Алтайцев
    опять фуеплёт  пишет муру  бредовую,издеваясь над русским языком.Фсёпрапала

Соловьев: "Чиновники не понимают, насколько их решения унизительны и оскорбительны?". Очередной скандал в Минобрнауки

Соловьев: "Чиновники не понимают, насколько их решения унизительны и оскорбительны?". Очередной скандал в Минобрнауки

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Честно говоря, не перестаю удивляться нашим чиновникам от образования.

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Комментарии
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Константин Котельников
А меня таки гложут смутные сомнения. А не при нашем ли Начальнике принимались и принимаются человеконенавистнические нормы и законы? Тогда вопрос: А он для чего? Как Гарант Конституции он призван охранять её, являясь главой исполнительной власти, именно он в ответе за весь беспредел, творящийся в нашей стране!  А что имеем? Минус пять пенсионных лет, теперь вот &quot;10 баллов&quot;, рост оплаты за ЖКХ, про затянутую войну на бывшей Украине сейчас не буду говорить, дождемся её окончания...
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14 час.
Владимир Барышев
Власть,чиновники, правящие структуры, как и все прочие и  теле  пропагондоны в их числе, поскольку они все на службе у власти и выполняют заказы власти, не понимают ни нужд народа ни его проблем, всем им вместе взяты на все насрать, и на народ особенно, каждый из всех них переживает в основном, как карманы набить собственные!  Нет в стране никакого единения с богатыми, властью и ворами грабящими народ, особенно стариков которые сами за себя уже по причине возраста постоять часто не могут! Нет в стране порядка и настоящего хозяина, за страну и народ отвечающего как за свою семью отсюда и бардак и несправедливые  антинародные в большинстве своем ,законы!!!
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14 час.
Наталия
Создается впечатление, что все ответственные посты в России заняты либо абсолютно безграмотными и некомпетентными людьми, либо персонажами, откровенно презирающими , даже ненавидящими Россию и ее население. Большинство принимаемых законов, реформ и &quot;оптимизаций&quot; приводят к ухудшению и осложнению жизни граждан. Система современного образования откровенно и целенаправленно выполняет задачу по дебилизации  молодежи и уничтожению фундаментальной науки.
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12 час.

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