Соловьев: "Чиновники не понимают, насколько их решения унизительны и оскорбительны?". Очередной скандал в Минобрнауки

А меня таки гложут смутные сомнения. А не при нашем ли Начальнике принимались и принимаются человеконенавистнические нормы и законы? Тогда вопрос: А он для чего? Как Гарант Конституции он призван охранять её, являясь главой исполнительной власти, именно он в ответе за весь беспредел, творящийся в нашей стране! А что имеем? Минус пять пенсионных лет, теперь вот "10 баллов", рост оплаты за ЖКХ, про затянутую войну на бывшей Украине сейчас не буду говорить, дождемся её окончания...

Владимир Барышев

Власть,чиновники, правящие структуры, как и все прочие и теле пропагондоны в их числе, поскольку они все на службе у власти и выполняют заказы власти, не понимают ни нужд народа ни его проблем, всем им вместе взяты на все насрать, и на народ особенно, каждый из всех них переживает в основном, как карманы набить собственные! Нет в стране никакого единения с богатыми, властью и ворами грабящими народ, особенно стариков которые сами за себя уже по причине возраста постоять часто не могут! Нет в стране порядка и настоящего хозяина, за страну и народ отвечающего как за свою семью отсюда и бардак и несправедливые антинародные в большинстве своем ,законы!!!