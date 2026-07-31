В Татарстане утвердят порядок выделения грантов на реабилитацию детей-инвалидов

В Татарстане предполагается утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета организациям, занимающимся комплексной реабилитацией и абилитацией детей-инвалидов по отдельным основным направлениям.
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