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Татар-информ

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В Татарстане утвердят порядок выделения грантов на реабилитацию детей-инвалидов

В Татарстане утвердят порядок выделения грантов на реабилитацию детей-инвалидов

В Татарстане предполагается утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета организациям, занимающимся комплексной реабилитацией и абилитацией детей-инвалидов по отдельным основным направлениям.

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