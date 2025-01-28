Знаки Зодиака, которые чаще всего становятся преступниками и серийными убийцами

Кем по знаку Зодиака были Тед Банди, Джеффри Дамер и Ричард Рамирес? Вместе с астрологами разбираемся, какие представители зодиакального круга больше других склонны к совершению убийств, а также приводим реальные примеры из жизни.
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