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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трофимов о 4-м месте в произвольной программе: «Расстроен, хотел попасть в призы, так обидно в последний день»

Российский синхронист Захар Трофимов признался, что расстроен из-за четвертого места в произвольной программе на чемпионате Европы в Париже.

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