NEJM: введение особого антитела предотвращает серьезные аллергические реакции

Ученые из Стэнфордской медицинской школы и Университета Джонса Хопкинса опубликовали результаты исследования, которое показало, что регулярное применение препарата под названием «Омализумаб» может предотвращать серьезные аллергические реакции на продукты питания.
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