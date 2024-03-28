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NEJM: введение особого антитела предотвращает серьезные аллергические реакции

NEJM: введение особого антитела предотвращает серьезные аллергические реакции

Ученые из Стэнфордской медицинской школы и Университета Джонса Хопкинса опубликовали результаты исследования, которое показало, что регулярное применение препарата под названием «Омализумаб» может предотвращать серьезные аллергические реакции на продукты питания.

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