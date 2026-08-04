Ветераны СВО в Чебоксарах освоят роль наставников

С 31 августа по 3 сентября в Чебоксарах пройдет очный семинар Всероссийского проекта «Твой Герой». В нем примут участие около 100 человек — ветераны и участники специальной военной операции, добровольцы и мобилизованные бойцы.
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