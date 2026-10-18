Росстат подсчитал, как менялись цены на топливо с 6 по 12 октября. Средний по стране литр подешевел, правда, всего на 5 копеек: с 78,73 до 78,68 рубля.
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