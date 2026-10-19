Подтверждение причастности Украины к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет означать, что Киев совершил террористический акт против гражданской инфраструктуры.
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