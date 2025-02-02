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Дело о теракте возбуждено в отношении командира бригады ВФУ после атаки на Суджу

Дело о теракте возбуждено в отношении командира бригады ВФУ после атаки на Суджу

Возбуждено уголовное дело о теракте в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ) полковника Ростислава Карпуши, который подозревается в совершении атаки на школу-интернат в городе Суджа Курской области.

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Комментарии
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Vova Гарин
Семья этого урода подлежит к полному Уничтожению!!!
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