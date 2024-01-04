Сербы предупреждают: вступление Финляндии в НАТО недопустимо

Согласно статье "Политика", вступление Финляндии в НАТО имеет потенциал повредить интересы России. Однако, читатели настроены скептически по отношению к этому утверждению, указывая на то, что ставить мат ядерной державе, такой как Россия, было бы крайне сложно.
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