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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о том, что блогеры не играют в медиафутболе: «На турнире в Петербурге было меньше зрителей, чем мы рассчитывали. Но больше, чем на некоторых играх РПЛ»

– Как участник Медиалиги что вы думаете о медийности в популярных видах спорта? – Считаю, это правильные направления.

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