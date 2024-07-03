«Тщательно организованные преступления»: как нацисты и бандеровцы расправлялись с населением Западной Украины

ФСБ России впервые опубликовала цифровую копию протокола допроса обер-ефрейтора Ганса Изенмана. Военный преступник служил в дивизии СС «Викинг» и лично убил около 300 человек на оккупированных территориях УССР.
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