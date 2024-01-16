В план Года семьи хотят включить поддержку семей участников СВО

В межфракционной рабочей группе депутаты сформулируют предложения к плану проведения Года семьи в России, в том числе о поддержке семей участников СВО, детей-сирот и о критериях эффективности просветительских мероприятий.
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