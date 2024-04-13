Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Ну во первых свино-рыла им поразбивали во время задержания! Не думаю что в СИЗО их будут трогать. А во вторых, этого ...Вместо покаяния з...
  • Евгений Благородный
    Коммунисты СССР прокакали, а Россия сильна как никогда. При СССР многие не знали вкуса множества продуктов, а сейчас ...СССР был мощной д...
  • Николай Арзамасцев
    А этому МИДовскому Мухериддинну показывали кадры, как ушлёпок с кастрированным ухом перерезал горло раненому охранник...Вместо покаяния з...

Вы 40 минут продержались и сдались, а мы 4 года и победили - Петр Толстой ставит на место француза

Вы 40 минут продержались и сдались, а мы 4 года и победили - Петр Толстой ставит на место француза

Недавно один французский журналист с канала «BFM TV.» посетил с визитом Москву, где ему удалось лично пообщаться с Петром Толстым, являющимся далеко не самой последней политической фигурой в Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору