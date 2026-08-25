СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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В Строгине обновили здание торгового центра на улице Свободы

В первом полугодии текущего года на северо-западе Москвы было обновлено девять ветхих строений. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

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