Муниципальные центры управления помогают решать проблемы северян

В различных городах и округах Архангельской области муниципальные центры управления (МЦУ) активно работают с обращениями жителей через социальные сети и систему «Инцидент Менеджмент»Они фиксируют проблемы и передают информацию ответственным органам и службам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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