МИД: отсутствие осуждения терактов ВСУ в НАТО затрудняет обсуждение мирных сценариев

Министерство иностранных дел России заявило, что пока в Североатлантическом альянсе не осуждают теракты, совершённые Вооружёнными силами Украины, обсуждение возможных мирных сценариев остаётся затруднительным.
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