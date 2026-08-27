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FiNE NEWS

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МИД: отсутствие осуждения терактов ВСУ в НАТО затрудняет обсуждение мирных сценариев

МИД: отсутствие осуждения терактов ВСУ в НАТО затрудняет обсуждение мирных сценариев

Министерство иностранных дел России заявило, что пока в Североатлантическом альянсе не осуждают теракты, совершённые Вооружёнными силами Украины, обсуждение возможных мирных сценариев остаётся затруднительным.

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