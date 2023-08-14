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Израильский офицер обвинил Украину в подлости

Израильский офицер обвинил Украину в подлости

Требование Украины исключить Израиль из группы формата «Рамштайн», где котором решаются вопросы по предоставлению ей оружия, – это глупость или подлость.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Осталось только напомнить самому Израилю, что на стороне третьего рейха воевало 150 тыс. евреев, часть из которых в полицаях участвовала в Холокосте. Это по данным интернета, в открытом доступе.
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12 час.
Андрей Зайцев
Израиль - маленькое, поганое, злобное и вонючее, агрессивное &quot;гусударство&quot;. Поставляя оружие хохлам, ещё и дружбу нам предлагает. Кто какой мерой меряет, тому и отмеряно так же будет.
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11 час.
Андрей Тихонов
Надо расторгнуть соглашение о выплате Россией пенсий уехавшим жидам,
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1 час.

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