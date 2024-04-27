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Politico: Зеленский сказал Джонсону, что Украина продержится до марта-апреля

Politico: Зеленский сказал Джонсону, что Украина продержится до марта-апреля

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года года сказал спикеру Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майку Джонсону, что без американской помощи Киев продержится до марта-апреля.

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