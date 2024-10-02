Соцфонд РФ пояснил, как сделать перерасчет пенсии, если недосчитали стаж Ирэн ОрлонскаяПродолжительность и непрерывность трудового стажа играют важную роль в получении социальных гарантий, особенно когда речь идет о размере пенсии.