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Соцфонд РФ пояснил, как сделать перерасчет пенсии, если недосчитали стаж

Соцфонд РФ пояснил, как сделать перерасчет пенсии, если недосчитали стаж

Соцфонд РФ пояснил, как сделать перерасчет пенсии, если недосчитали стаж Ирэн ОрлонскаяПродолжительность и непрерывность трудового стажа играют важную роль в получении социальных гарантий, особенно когда речь идет о размере пенсии.

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