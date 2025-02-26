Психолог Аныкина: гиперопекаемый ребенок не может столкнуться с реальной жизнью

Современные родители сильно отличаются от тех, кто растил их самих. Раньше ребенку нужно было обеспечить какой-то достаток, чтобы не хуже, чем у других, а также отдать в желательно хорошую школу и пару кружков.
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