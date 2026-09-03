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Несекретные материалы

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Российский аналог Starlink начнут тестировать в поездах уже в ближайшие дни

Российский аналог Starlink начнут тестировать в поездах уже в ближайшие дни

Спутниковый интернет от «Бюро 1440» протестируют на поездах дальнего следования. Заявленная скорость — до 1000 Мбит/с, а в планах — оснастить около 400 составов.

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