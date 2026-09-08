Хачанов вышел в четвертьфинал US Open, победив Тьена в пяти сетах

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвертого круга он одержал волевую победу над американцем Лернером Тьеном со счетом 7:5, 4:6, 6:7(6), 6:1, 6:4.
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