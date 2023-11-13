Военком Якутии отчитал чиновников за невыполнение плана по вербовке на войнуВоенком Якутии, генерал-майор Андрей Авдонин, обнародовал данные о квотах от различных улусов республики по набору «добровольцев» на войну в Украине.
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