Килинкаров: на Украине готовится переворот и свержение Зеленского

На Украине началась подготовка к перевороту в правительстве, в ходе которого Владимира Зеленского отстранят от власти, считает участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
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