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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Радулов: «Стал бы футболистом в следующей жизни. Месси – номер один, но Марадона разрывал в Серии А. Мнение о нем не поменялось, когда он косяпорил. В плане футбола – зверюга»

Нападающий « Локомотива » Александр Радулов рассказал об интересе к футболу. «Любимый вид спорта – футбол.

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