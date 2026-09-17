Politico: предложения Ляйен по безопасности разожгли борьбу ЕК за влияние с НАТО

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу взять на себя более активную роль в обеспечении безопасности и борьбе с гибридными угрозами, что вновь разожгло давнюю борьбу с НАТО за сферы обороны Европы.
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