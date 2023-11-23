С золотыми наградами вернулись уссурийские чирлидеры с дальневосточных соревнований

Уссурийские чирлидеры вновь взошли на пьедестал победителей. Золотые медали привезли воспитанницы АНО МЦРТВС "Движение" с фестиваля "Мосты дружбы" (0+), который прошел в рамках чемпионата и первенства Дальнего Востока (0+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии