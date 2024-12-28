Константин Бондаренко: Новый карьерный лифт: от личного водителя до исполкома города-миллионника! Как это возможно?

Телеграм-каналы на содержании Офиса президента возмущаются тем фактом, что мэр Львова Андрей Садовой назначил своего личного водителя на ответственную должность в мэрии, чтобы обеспечить ему бронь от мобилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии