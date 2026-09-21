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Торговый оборот России и Грузии вырос на 19,1%

Торговый оборот России и Грузии вырос на 19,1%

За 8 месяцев 2026 года экспорт из России в Грузию вырос на 24,9%, составив 1,5 млрд долларов. Россия стала третьим крупнейшим торговым партнером Грузии.

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