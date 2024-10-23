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«Вы идиотка». На Западе раскритиковали главу Минфина Британии из-за слов о Путине и новой помощи Киеву

«Вы идиотка». На Западе раскритиковали главу Минфина Британии из-за слов о Путине и новой помощи Киеву

На Западе резко высказались о главе Министерства финансов Британии Рэйчел Ривз. Резкое заявление сделал профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик Туомас Малинен на странице в социальной сети X.

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